Atalanta Juve LIVE | riscaldamento finito a breve il fischio d’inizio

Le squadre sono appena concluse le operazioni di riscaldamento e il fischio di inizio è imminente. La partita tra Atalanta e Juventus si svolge oggi, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 202526. Seguiranno aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo – PAGELLE. Atalanta Juve 0-0: risultato e tabellino. Atalanta (3-5-2): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Zalewski, de Roon, Ederson, Bernasconi; de Ketelaere, Krstovic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve LIVE: riscaldamento finito, a breve il fischio d’inizio Inter Juve LIVE: riscaldamento finito, a breve il fischio d’iniziodi Marco BaridonInter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Galatasaray Juve LIVE: riscaldamento finito, a breve il fischio d’inizioPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...