Spazio a Raspadori Yildiz in panchina? Atalanta-Juve le probabili formazioni

Questa sera all’Gewiss Stadium si gioca uno dei quarti di finale di Coppa Italia più attesi. L’Atalanta cerca di superare la Juventus in una partita secca che decide l’accesso alla semifinale. Raspadori parte dall’inizio, mentre Yildiz rimane in panchina. I tifosi sono in fermento, pronti a seguire ogni azione di questa sfida importante per entrambe le squadre.

Riflettori puntati sui quarti di finale di Coppa Italia: questa sera l’Atalanta ospita la Juventus al Gewiss Stadium in una sfida secca che mette in palio l’accesso alla semifinale. I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo il largo successo per 4-1 sul Parma in campionato, mentre i nerazzurri sono reduci dallo 0-0 esterno contro il Como di Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

