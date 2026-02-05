Questa sera all’Gewiss Stadium si gioca uno dei quarti di finale di Coppa Italia più attesi. L’Atalanta cerca di superare la Juventus in una partita secca che decide l’accesso alla semifinale. Raspadori parte dall’inizio, mentre Yildiz rimane in panchina. I tifosi sono in fermento, pronti a seguire ogni azione di questa sfida importante per entrambe le squadre.

Riflettori puntati sui quarti di finale di Coppa Italia: questa sera l’Atalanta ospita la Juventus al Gewiss Stadium in una sfida secca che mette in palio l’accesso alla semifinale. I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo il largo successo per 4-1 sul Parma in campionato, mentre i nerazzurri sono reduci dallo 0-0 esterno contro il Como di Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spazio a Raspadori, Yildiz in panchina? Atalanta-Juve, le probabili formazioni

Approfondimenti su Atalanta Juve

Per la sfida tra Cagliari e Juventus, Spalletti sta valutando le probabili formazioni, con particolare attenzione al reparto offensivo.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Atalanta, match valido per la 21ª giornata di Serie A, sono state annunciate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Atalanta Juve

Argomenti discussi: Probabili formazioni Atalanta-Juventus di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Boga, Holm, David, Openda, Zhegrova e Raspadori; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 febbraio: la rassegna stampa; Tutte le formazioni-tipo in Serie A con le novità dopo il calciomercato: oggi giocherebbero così; L'Atalanta ospita la Juventus in Coppa Italia. Palladino lancia Raspadori, Yildiz è convocato.

Juventus to beat Atalanta. Tough away game for Juventus against Atalanta, but I’m backing them to get the win. Forza Juve! x.com

Palladino elogia la Juventus Alla vigilia di Atalanta-Juventus, il tecnico nerazzurro ha sottolineato la qualità e la profondità della rosa juventina, parlando di una squadra ricca di campioni ma anche di giovani in forte crescita, sempre più consapevoli dei pr facebook