Cagliari Juve i pullman delle due squadre sono arrivati all’Unipol Domus | FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman di Cagliari e Juventus sono giunti all’Unipol Domus, segnando l’arrivo delle squadre prima della partita di campionato. Tra meno di due ore si svolgerà il calcio d’inizio, con tifosi e appassionati pronti a seguire l’evento. Di seguito, foto e video che documentano il momento dell’arrivo delle squadre allo stadio.

Cagliari Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati all'Unipol Domus: tra meno di due ore il fischio d'inizio della partita di campionato. La Juventus ha ufficialmente dato il via alla sua serata di battaglia, valicando i cancelli dell'Unipol Domus per questo delicato anticipo di campionato. L'atmosfera nel capoluogo sardo è elettrica e il protocollo pre-partita ha rispettato una scaletta precisa, segnando l'inizio del conto alla rovescia verso il fischio d'inizio. Il primo pullman a fare il suo ingresso nella pancia dello stadio è stato proprio quello bianconero, arrivato con qualche minuto di anticipo rispetto agli avversari per permettere ai ragazzi di prendere subito confidenza con l'ambiente.

