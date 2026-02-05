Questa sera le due squadre sono arrivate alla New Balance Arena, pronte per il match di Coppa Italia. I pullman di Atalanta e Juventus sono stati visti entrare nell’impianto uno dopo l’altro. Prima sono arrivati i nerazzurri, poi i bianconeri, mentre i tifosi si preparano a seguire la partita. L’atmosfera inizia a scaldarsi in vista del calcio d’inizio.

di Marco Baridon Atalanta Juve: le due squadre hanno raggiunto l’impianto nerazzurro: prima l’arrivo dei padroni, poi quello dei bianconeri. (Inviato alla New Balance Arena) – L’attesa è finita e Bergamo si veste a festa per una notte che promette scintille. L’atmosfera attorno alla New Balance Arena si è fatta incandescente già diverse ore prima del fischio d’inizio di Atalanta-Juventus, big match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. L’impianto orobico è il cuore pulsante di una serata decisiva, che potrebbe spalancare le porte delle semifinali alla formazione guidata da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve: i pullman delle due squadre sono arrivati alla New Balance Arena per il match di Coppa Italia – FOTO e VIDEO del pre-partita

Approfondimenti su Atalanta Juve

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Atalanta Juventus , l'arrivo delle squadre a Bergamo - Trofeo Bortolotti

Ultime notizie su Atalanta Juve

Argomenti discussi: Playoff Champions: Galatasaray-Juve il 17 febbraio, Bodo-Inter il 18. Tutte le date e gli orari; Champions League: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli fuori. Mourinho passa col gol del portiere; Champions League, oggi il sorteggio per Inter, Juve e Atalanta: orario e dove vederlo; Champions League, sorteggi playoff: Inter contro il Bodo, Juventus contro il Galatasaray. Per l'Atalanta il Borussia Dortmund.

Atalanta-Juve diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVEDopo la vittoria dell'Inter ai danni del Torino, prosegue il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia con la sfida tra Atalanta e Juventus. I bergamaschi, imbattuti in campionato da oltre un mese, ... corrieredellosport.it

Juventus, Spalletti senza 5 titolari: la scelta su Yildiz e l’esclusione che fa rumoreAtalanta-Juventus, match dei quarti di Coppa Italia, in programma questa sera a Bergamo: le probabili formazioni ... calciomercato.it

Koopmeiners contro il suo passato: verso una maglia da titolare in Atalanta-Juventus facebook

#Juve, i convocati per la sfida di #CoppaItalia con l' #Atalanta: prima chiamata per #Boga e #Holm x.com