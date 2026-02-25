La schedina | Champions League notte da dentro o fuori per Juve e Atalanta

Il momento della verità è arrivato per le grandi d’Europa: stasera, mercoledì 25 febbraio, si decidono i destini dei playoff di Champions League con le gare di ritorno che valgono l’accesso agli ottavi di finale. La tensione è alle stelle, specialmente per le italiane Atalanta e Juventus, chiamate a sfruttare il fattore campo per superare ostacoli internazionali di altissimo livello in una serata che non ammette appelli o cali di concentrazione. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 25022026 18:45 Atalanta – Borussia Dortmund Gol 25022026 21:00 Juventus – Galatasaray Multigol 2 – 5 squadra casa 25022026 21:00 Paris Saint Germain – Monaco Combo 1 + Multigol 2 – 5 25022026 21:00 Real Madrid – Benfica 1 Il programma si apre al Gewiss Stadium di Bergamo, dove l’ Atalanta riceve il Borussia Dortmund. Dopo la battaglia dell’andata, la squadra di Gasperini si ritrova di fronte a un bivio decisivo contro una delle formazioni più spettacolari e imprevedibili del continente. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Playoff Champions League: Juve e Atalanta Dentro o Fuori su SkyLa Juventus e l'Atalanta rischiano di uscire subito dalla Champions League a causa delle sconfitte nelle sfide di andata dei playoff.

La schedina | Champions League, torna la magia: Juve e Atalanta in trasfertaLa Juventus e l'Atalanta sono in trasferta questa settimana per la Champions League, portando di nuovo l’adrenalina nel calcio europeo.

Temi più discussi: Quote passaggio turno Champions playoff Inter Juventus Atalanta; Quote vincente Champions League: a caccia di valore oltre le favorite; Pronostici ritorno Playoff Champions League 24-25 febbraio 2026; Quote vincente Champions League 2026: le più alte dei bookmaker.

Pronostico, Schedina Mercoledì: notte di sogni tra Inghilterra e Champions League a 9.48La Schedina Mercoledì si prende il proscenio con tre match imperdibili, tra Champions League e Championship inglese. assopoker.com

Schedina calcio estero martedì: Champions regina, avanti Atletico e NewcastlePer la nostra Schedina calcio estero martedì, la Champions è assoluta protagonista con, Atletico e Newcastle favorite ... assopoker.com

ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE Real Madrid, #Mbappé non convocato per il ritorno con il Benfica: il francese non ha recuperato dal problema al ginocchio sinistro #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

Può essere la notte dell'esordio in Champions League - facebook.com facebook