L’Atalanta inizia il suo tour intenso a Roma, dove affronta la Lazio. La partita segna l’inizio di un periodo difficile, con tante gare ravvicinate e sfide impegnative. La squadra bergamasca si prepara a sfidare avversari di alto livello, consapevole che ogni risultato sarà fondamentale.

Roma. La capitale come prima grande tappa che apre un filotto da brividi, con l’ Atalanta attesa protagonista. Dopo la vittoria interna contro la Cremonese, la Dea va in scena allo Stadio Olimpico per affrontare la Lazio guidata da Maurizio Sarri. Contro i biancocelesti, i nerazzurri inaugurano un vero e proprio tour de force che vedrà la squadra di Palladino scendere in campo per ben otto volte nel giro di un mese, impegnata su tre fronti: Serie A, Champions League e Coppa Italia. La sfida contro la Lazio – contro cui l’Atalanta cerca una vittoria in trasferta che manca dal 7 gennaio contro il Bologna – precede infatti la notte da brividi di Dortmund (martedì 17 febbraio) quando gli orobici si giocheranno il primo atto dei playoff della massima rassegna continentale contro il Borussia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'Atalanta si prepara a una serie di impegni cruciali, a partire dalla sfida contro l’Inter di domenica 28 dicembre.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Atalanta, il tour de force parte dalla capitale: contro la Lazio si apre un ciclo di fuoco; Atalanta, tutti ad allenarsi a fine partita. Poi il premio per la vittoria: due giorni di riposo; La Juve crea e sbaglia, l'Atalanta no: Scamacca, Sulemana e Pasalic portano Palladino in semifinale; Atalanta, occhi puntati su De Ketelaere e Scamacca in vista della Lazio.

Atalanta, il tour de force parte dalla capitale: contro la Lazio si apre un ciclo di fuocoLa Dea fa visita alla Lazio per cercare la seconda vittoria di fila in campionato: calcio d'inizio alle ore 18 ... bergamonews.it

Atalanta, addio a Lookman e lungo stop per De Ketelaere: è l’ora di Raspadori, Gattuso gongolaDe Ketelaere si è operato al ginocchio e sarà indisponibile per più di un mese: nell'Atalanta è il momento di Raspadori, che Gattuso potrà avere in piena forma ai playoff mondiali ... sport.virgilio.it

Dalla Lazio alla Lazio: l'Atalanta ritrova Scamacca e si prepara al tour de force di Enrico Villani facebook