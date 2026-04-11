Asti 4 tonnellate di cibo | la grande impresa solidale degli studenti

Asti e la sua provincia sono stati coinvolti in un’iniziativa di solidarietà alimentare portata avanti da studenti di trenta istituti scolastici. Nei giorni scorsi, le scuole hanno raccolto e consegnato più di quattro tonnellate di cibo, destinato a persone in difficoltà. L’operazione ha coinvolto diverse comunità locali, con le scuole che hanno organizzato la distribuzione dei generi alimentari raccolti.

Trenta istituti scolastici tra Asti e la sua provincia hanno appena concluso un’importante operazione di solidarietà alimentare, raccogliendo oltre 4.000 chilogrammi di prodotti non deperibili. L’iniziativa, denominata DonaCibo 2026, ha il coinvolgimento diretto di studenti di ogni fascia d’età, dai più piccoli delle scuole dell’infanzia fino agli adolescenti dei licei e degli istituti tecnici, con l’obiettivo di sostenere le necessità alimentari di circa 60 nuclei familiari in difficoltà nel territorio astigiano. Il bilancio della mobilitazione studentesca e il ruolo del Banco di Solidarietà. L’azione è stata orchestrata dall’Associazione Banco di Solidarietà Rino ed Elsa Galeazzi, che ha lavorato in sinergia con la Federazione Banchi di Solidarietà per strutturare la raccolta presso i plessi scolastici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, 4 tonnellate di cibo: la grande impresa solidale degli studenti Gaza: la nave Bianca approda a Napoli con 10 tonnellate di ciboSono cinque i volontari della Global Sumud Flotilla che hanno toccato terra a Napoli, nel porto di Mergellina. "Buon fine" Coop: recuperate quasi 5mila tonnellate di ciboLa grande inflazione del 2022 e 2023, parzialmente riassorbita negli ultimi due anni, ha lasciato negli italiani una coscienza sempre più sviluppata...