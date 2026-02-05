Buon fine Coop | recuperate quasi 5mila tonnellate di cibo

La Coop ha recuperato quasi 5mila tonnellate di cibo, un risultato che testimonia l’impegno contro lo spreco alimentare. La crisi e l’inflazione degli ultimi anni hanno sensibilizzato molto le persone, che ora sono più attente a non buttare via il cibo. La grande quantità di cibo recuperato dimostra che, con alcune iniziative, si può fare molto per ridurre gli sprechi e aiutare chi ha bisogno.

La grande inflazione del 2022 e 2023, parzialmente riassorbita negli ultimi due anni, ha lasciato negli italiani una coscienza sempre più sviluppata in tema di spreco alimentare. Un po' per risparmiare, un po' per rispettare il più possibile il pianeta e rallentare il climate change con rifiuti a.

