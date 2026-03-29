A Napoli, cinque volontari della Global Sumud Flotilla sono sbarcati nel porto di Mergellina con una nave chiamata Bianca, trasportando complessivamente 10 tonnellate di cibo. La presenza dei volontari si inserisce in un contesto di aiuti umanitari diretti alla Striscia di Gaza. La nave si è fermata nel porto napoletano prima di proseguire il suo percorso.

Sono cinque i volontari della Global Sumud Flotilla che hanno toccato terra a Napoli, nel porto di Mergellina. L’imbarcazione Bianca è approdata intorno alle 12:45 portando dieci tonnellate di cibo pronto al consumo per Gaza. L’incontro si svolge nella Domenica delle Palme, con centinaia di persone radunate sul molo Luise tra canti e bandiere. Si tratta della Spring Mission 2026, un’operazione complessa che coinvolge circa cento imbarcazioni pronte a sfidare il blocco navale esistente. La nave a vela non è arrivata da sola; fa parte di una flotta più ampia partita da Livorno e ora in transito verso la Striscia di Gaza. Gli organizzatori indicano che attualmente settantotto imbarcazioni tentano di raggiungere Augusta, mentre altre unità sono già posizionate a Barcellona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza: la nave Bianca approda a Napoli con 10 tonnellate di cibo

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