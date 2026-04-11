Assemblea cittadina nell' ex convento San Basilio | Difendiamo questo spazio per il futuro della città

Ieri pomeriggio si è svolta un'assemblea cittadina nell'ex convento San Basilio, con l’obiettivo di discutere il futuro di questo spazio. L’incontro ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti locali, che hanno espresso la volontà di mantenere l’area come uno spazio aperto e vivace. Durante l’assemblea sono stati affrontati i temi legati alla tutela del territorio e delle attività sportive e sociali svolte nell’area.