Assemblea cittadina nell' ex convento San Basilio | Difendiamo questo spazio per il futuro della città
Ieri pomeriggio si è svolta un'assemblea cittadina nell'ex convento San Basilio, con l’obiettivo di discutere il futuro di questo spazio. L’incontro ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti locali, che hanno espresso la volontà di mantenere l’area come uno spazio aperto e vivace. Durante l’assemblea sono stati affrontati i temi legati alla tutela del territorio e delle attività sportive e sociali svolte nell’area.
San Basilio resiste! Ieri pomeriggio l'assemblea cittadina convocata all'ex convento San Basilio ha ribadito un messaggio chiaro: il territorio e i suoi abitanti hanno già deciso che questo luogo debba restare uno spazio vivo, uno spazio che tuteli il diritto allo sport, alla salute e alla.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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