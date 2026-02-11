Case Enasarco assemblea di fuoco a San Basilio | scontro acceso tra residenti e Campidoglio

Lunedì sera a San Basilio si è svolta un’assemblea tesa tra residenti e rappresentanti del Campidoglio. La riunione, organizzata al centro anziani di via Pollenza, si è accesa quando i cittadini hanno espresso la loro insoddisfazione. Yuri Trombetti, presidente della commissione Politiche abitative, ha cercato di ascoltare, ma tra i presenti sono volate parole dure e qualche momento di confronto acceso. La discussione continua, mentre i residenti chiedono risposte chiare sui casi Enasarco e le future azioni del Comune.

Il consigliere e presidente della commissione Patrimonio e Politiche abitative, Yuri Trombetti, ha incontrato i residenti del IV municipio Una riunione infuocata che ha avuto anche dei momenti di tensione. Nella serata di lunedì, 9 febbraio, presso il centro anziani di San Basilio di via Pollenza, il presidente della commissione Politiche abitative, Yuri Trombetti, ha incontrato residenti e comitati di quartiere per parlare dell’acquisto, da parte di Roma Capitale, delle case di proprietà Enasarco presenti nel IV municipio. La giunta capitolina, a dicembre dello scorso anno, ha approvato due distinte delibere con le quali, grazie a uno stanziamento di 250 milioni di euro, si acquisiranno al patrimonio pubblico 1.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su San Basilio assemblea

I residenti di via Pollenza, a San Basilio, sono scesi in strada per urlare il loro no al piano di Roma Capitale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Basilio assemblea

Argomenti discussi: Casa, Fabrizio Santori (LEGA):ENASARCO, bene audizione parlamentare su cessioni a Roma Capitale; Casal Bruciato, via ai lavori per rifare asfalto e marciapiedi su via Facchinetti; Case popolari Enasarco, prezioso accordo per 336 nuovi alloggi; Le mani di Roma sulle case Enasarco: il Parlamento ‘indaga’ sull’acquisto del Campidoglio.

Il papocchio delle case Enasarco, in piazza l'ira dei residenti: Il Comune si fermi«No a decisioni calate dall’alto, le nostre case non sono popolari». È il grido che si è levato da via Pollenza, a ... iltempo.it

Roma, acquisizione case ex Inps ed Enasarco, scatta la protestaQuesta non è integrazione, ma imposizione e Giù le mani dalle nostre case: sono alcuni degli slogan urlati da una decina di manifestanti in presidio in piazza del Campidoglio a Roma. Tra ... rainews.it

SVENDITA CASE ENASARCO AL CAMPIDOGLIO. I romani sono avvelenati. Prepariamoci a manifestare #casepopolari #enasarco #campidoglio - facebook.com facebook