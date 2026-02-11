Case Enasarco assemblea di fuoco a San Basilio | scontro acceso tra residenti e Campidoglio
Lunedì sera a San Basilio si è svolta un’assemblea tesa tra residenti e rappresentanti del Campidoglio. La riunione, organizzata al centro anziani di via Pollenza, si è accesa quando i cittadini hanno espresso la loro insoddisfazione. Yuri Trombetti, presidente della commissione Politiche abitative, ha cercato di ascoltare, ma tra i presenti sono volate parole dure e qualche momento di confronto acceso. La discussione continua, mentre i residenti chiedono risposte chiare sui casi Enasarco e le future azioni del Comune.
Il consigliere e presidente della commissione Patrimonio e Politiche abitative, Yuri Trombetti, ha incontrato i residenti del IV municipio Una riunione infuocata che ha avuto anche dei momenti di tensione. Nella serata di lunedì, 9 febbraio, presso il centro anziani di San Basilio di via Pollenza, il presidente della commissione Politiche abitative, Yuri Trombetti, ha incontrato residenti e comitati di quartiere per parlare dell’acquisto, da parte di Roma Capitale, delle case di proprietà Enasarco presenti nel IV municipio. La giunta capitolina, a dicembre dello scorso anno, ha approvato due distinte delibere con le quali, grazie a uno stanziamento di 250 milioni di euro, si acquisiranno al patrimonio pubblico 1.🔗 Leggi su Romatoday.it
