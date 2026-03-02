Cipro colpita base aerea La Gran Bretagna e l’Europa reagiscono

Nella notte, una base militare inglese sull’isola di Cipro è stata colpita. La Gran Bretagna e i paesi europei hanno reagito alla notizia. L’attacco si è verificato in un momento di tensione crescente nella regione. Non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o sui danni subiti dalla base. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Il conflitto si estende anche ad altri paesi. Colpita, nella notte, una base militare inglese sull'isola di Cipro. Rimandato il vertice europeo in agenda per oggi. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. Attacco all'Iran, drone Shahed colpisce base aerea britannica a Cipro. Von der Leyen: "Ue a fianco degli Stati membri". La guerra tra Usa e Israele da una parte e l'Iran dall'altra rischia di coinvolgere anche un paese dell'Ue. Germania, Francia e Gran Bretagna sono pronte ad «azioni difensive proporzionate» per «distruggere alla fonte la capacità dell'Iran di lanciare missili e droni». È quanto si legge in una nota congiunta di Berlino, parigi e Londra.