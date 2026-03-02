Cipro colpita base aerea La Gran Bretagna e l’Europa reagiscono

Da tv2000.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, una base militare inglese sull’isola di Cipro è stata colpita. La Gran Bretagna e i paesi europei hanno reagito alla notizia. L’attacco si è verificato in un momento di tensione crescente nella regione. Non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o sui danni subiti dalla base. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Il conflitto si estende anche ad altri paesi. Colpita, nella notte, una base militare inglese sull’isola di Cipro. Rimandato il vertice europeo in agenda per oggi. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

cipro colpita base aerea la gran bretagna e l8217europa reagiscono
© Tv2000.it - Cipro, colpita base aerea. La Gran Bretagna e l’Europa reagiscono

Cipro, attacco con drone a base della Royal Air Force. Perché la Gran Bretagna è presa di miraUna base della Royal Air Force britannica a Cipro è stata presa di mira da un «sospetto attacco con droni» domenica sera.

Attacco all’Iran, drone Shahed colpisce base aerea britannica a Cipro. Von der Leyen: “Ue a fianco degli Stati membri”La guerra tra Usa e Israele da una parte e l’Iran dall’altra rischia di coinvolgere anche un paese dell’Ue.

Cipro, colpita base aerea. La Gran Bretagna e l’Europa reagiscono

Video Cipro, colpita base aerea. La Gran Bretagna e l’Europa reagiscono

Una raccolta di contenuti su Gran Bretagna.

Temi più discussi: Guerra in Iran colpisce l'Europa. Drone contro base britannica a Cipro; L’esercito inglese segnala un attacco con drone contro la base a Cipro; Drone di fabbricazione iraniana colpisce una base aerea britannica a Cipro, danni limitati; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano.

gran bretagna cipro colpita base aereaL’Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 mortiL'Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti ... blitzquotidiano.it

gran bretagna cipro colpita base aereaCipro, attacco con drone a base della Royal Air Force. Perché la Gran Bretagna è presa di miraUna base della Royal Air Force britannica a Cipro è stata presa di mira da un «sospetto attacco con droni» domenica sera. Lo ha confermato il Ministero della ... ilmessaggero.it

Digita per trovare news e video correlati.