L’Italia ha rifiutato agli Stati Uniti il permesso di utilizzare la base aerea di Sigonella per alcuni voli statunitensi diretti in Medio Oriente. La decisione riguarda specifici aerei in transito, presumibilmente coinvolti in operazioni militari legate alla regione e alla guerra all’Iran. La base non è stata resa disponibile per le attività richieste dagli Stati Uniti in questa circostanza.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base aerea di Sigonella per l’atterraggio di alcuni aerei statunitensi diretti in Medio Oriente, presumibilmente per contribuire alle operazioni militari in corso nel quadro della guerra all’Iran. Un fermo diniego che riporta alla memoria la più grave crisi diplomatica interna alla Nato degli anni Ottanta. L’episodio, secondo quanto riportato da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, risale “a qualche sera fa”, quando il ministro della Difesa Guido Crosetto, avvisato dal Capo di Stato Maggiore Luciano Portolano, ha vietato l’atterraggio al gruppo aereo statunitense. Solo allora infatti il Governo aveva appreso del piano di volo di alcuni aerei Usa, che non avevano chiesto alcuna autorizzazione né consultato i vertici militari italiani. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base aerea di Sigonella per alcuni aerei diretti in Medio Oriente

Articoli correlati

Leggi anche: L'Italia ha negato la base di Sigonella agli Stati Uniti

L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ad alcuni voli Usa diretti in Medio OrienteRoma, 31 marzo 2026 – L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella.

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto; A Dubai colpita una petroliera in un attacco iraniano. Crosetto ha negato l’uso agli Usa della base di Sigonella; Sigonella negata agli Usa, stop deciso dal ministro Crosetto; Sono cruciali. La verità sul ruolo delle basi europee nella guerra all’Iran.

L’Italia nega agli USA l’uso della base di Sigonella: cosa è successo, la decisione del ministro CrosettoL'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente, dopo che la richiesta era arrivata a operazione già ... fanpage.it

MEDIO ORIENTE | L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa #ANSA facebook

L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. Ne parla il Corriere della Sera spiegando che il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano ha telefonato al ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era accaduto visto che x.com