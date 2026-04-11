Asse tra Italia e Albania per sviluppare la base aerea di epoca sovietica di Kuçovë la vecchia Città di Stalin

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa italiano ha incontrato a Tirana il presidente della Repubblica, il ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore albanese. La discussione ha riguardato un progetto congiunto per sviluppare la base aerea di Kuçovë, un ex sito sovietico noto come la vecchia “Città di Stalin”. La riunione si è svolta in un contesto di collaborazione tra i due paesi senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti specifici dell’accordo.

Italia e Albania confermano la collaborazione per rendere ulteriormente operativa la vecchia base aerea di epoca sovietica di Kuçovë, 85 chilometri a sud di Tirana. Sotto la dittatura di Enver Hoxha, Kuçovë era chiamata “Città di Stalin”. Inaugurata dalla Nato il 4 marzo 2024, da “cimitero” di MiG sovietici e cinesi e Antonov testimoni del periodo della Guerra fredda, è diventata il primo hub tattico dell’Alleanza Atlantica nei Balcani occidentali, in grado di ospitare aerei moderni, droni e supportare le operazioni, dopo un investimento di oltre 50 milioni di euro. Questa settimana il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha raggiunto Tirana.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Asse tra Italia e Albania per sviluppare la base aerea di epoca sovietica di Kuçovë, la vecchia “Città di Stalin” Asse tra Italia e Albania per sviluppare la base aerea di epoca sovietica di KuçovëItalia e Albania confermano la collaborazione per rendere ulteriormente operativa la vecchia base aerea di epoca sovietica di Kuçovë , 85 chilometri... Leggi anche: L'oltraggio agli ebrei tra svastiche, sit-in con accuse di genocidio e inni all'Unione Sovietica di Stalin