Il Giorno della Memoria si è trasformato in una scena di polemiche e provocazioni. Alcuni gruppi hanno organizzato sit-in con insulti e accuse di genocidio contro gli ebrei, mentre altre persone hanno imbrattato muri con svastiche. In alcune occasioni, sono stati intonati inni all’Unione Sovietica di Stalin. La giornata, dedicata a ricordare l’Olocausto, sembra aver perso il suo significato originale, lasciando spazio a gesti di offesa e confusione.

Il Giorno della Memoria trasformato in un'occasione per ricordare qualsiasi cosa tranne l'Olocausto e per sfregiare gli ebrei. Tra sit in per la Palestina, interventi su Gaza, agiografie dell'Armata Rossa, per i collettivi, i pro Pal, la sinistra radicale e i neonazisti a scomparire è la memoria della Shoah. A Torino sono comparse svastiche sui cartelloni che ricordavano il Giorno della Memoria suscitando l'indignazione bipartisan (foto). Il sindaco di Torino Lo Russo parla di "inaccettabili atti vandalici" mentre per il senatore Roberto Rosso di Forza Italia si tratta di una violenza vergognosa, un gesto infame e ignobile, un orrore che non possiamo e non dobbiamo ignorare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oltraggio agli ebrei tra svastiche, sit-in con accuse di genocidio e inni all'Unione Sovietica di Stalin

Approfondimenti su Giorno Memoria

È venuto a mancare Aldrich Ames, ex funzionario della CIA, all’età di ottantiquattro anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: L'oltraggio agli ebrei tra svastiche, sit-in con accuse di genocidio e inni all'Unione Sovietica di Stalin; L'Unità e l'oltraggio alla Shoah nel giorno della Memoria: lo sterminio di Hitler come Gaza; Palermo, la FIAP impegnata in tutta la Sicilia per il Giorno della Memoria. La Shoah non è merce di scambio politico; Shoah: Matone, 'antisemitismo sempre in agguato'.

L'oltraggio agli ebrei tra svastiche, sit-in con accuse di genocidio e inni all'Unione Sovietica di StalinIl Giorno della Memoria trasformato in un'occasione per ricordare qualsiasi cosa tranne l'Olocausto e per sfregiare gli ebrei. Tra sit in per la Palestina, interventi su Gaza, agiografie dell'Armata ... ilgiornale.it

Attentato a Sidney: Mons Fisher (Sydney), un attacco agli ebrei è un attacco a tutti noi. Raddoppiare gli sforzi per combattere l’antisemitismoAmiamo i nostri vicini e amici ebrei e dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerli. La comunità cattolica raddoppierà i suoi sforzi per combattere l’antisemitismo attraverso l’istruzione e la ... agensir.it

27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA. Oggi ricordiamo lo sterminio di milioni di ebrei da parte dei nazifascisti. Questo giorno si celebra il 27 gennaio perché il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa dell’Unione Sovietica liberò il campo di sterminio di Auschwitz. - facebook.com facebook

A #PingPong @Antonio_Tajani “Le dichiarazioni di Peskov sono accuse gratuite e volgari, inaccettabili. Sembra il capo della propaganda del vecchio partito comunista dell’Unione Sovietica. Sarà l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea a fare le trattative”. x.com