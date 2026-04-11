Asp Area Nord donato un mezzo destinato al trasporto dei fragili da Pmg Italia

Pmg Italia Società Benefit ha consegnato un veicolo destinato al trasporto di persone con fragilità all’ASP Area Nord. La cerimonia si è svolta presso il Municipio di Mirandola, alla presenza del sindaco della città. Il mezzo sarà utilizzato per facilitare gli spostamenti di cittadini con esigenze particolari. La consegna si inserisce nell’ambito di un'iniziativa di solidarietà rivolta al supporto delle persone più vulnerabili.

Presso il Municipio di Mirandola e alla presenza del sindaco Letizia Budri, Pmg Italia Società Benefit ha consegnato ad Asp Comuni Modenesi Area Nord un mezzo destinato al trasporto di persone con fragilità. Un momento di grande valore sociale, reso possibile dalla generosità e dalla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Sociale: un mezzo donato ad Auser Pisa per il trasporto di soggetti fragili e non autonomiPisa, 27 gennaio 2026 – Nella mattina di venerdì 23 gennaio, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, si è svolta l’iniziativa promossa da Auser Pisa, con... Un mezzo in più per il trasporto di persone fragiliSi è svolta questa mattina, venerdì 23 gennaio, nell'atrio di Palazzo Gambacorti, l'iniziativa promossa da Auser Pisa OdV, con il patrocinio del...