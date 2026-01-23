Un mezzo in più per il trasporto di persone fragili

Questa mattina, nell'atrio di Palazzo Gambacorti, si è svolta un'iniziativa promossa da Auser Pisa OdV, con il patrocinio del Comune di Pisa. L'evento ha visto la presentazione di un nuovo mezzo dedicato al trasporto di persone fragili, un supporto importante per garantire maggiore autonomia e sicurezza a chi ne ha bisogno. La collaborazione con diverse realtà locali sottolinea l’impegno nel migliorare i servizi sociali sul territorio.

Si è svolta questa mattina, venerdì 23 gennaio, nell'atrio di Palazzo Gambacorti, l'iniziativa promossa da Auser Pisa OdV, con il patrocinio del Comune di Pisa, e realizzata in collaborazione con S.M.G. Servizi Mobilità Garantita, che ha portato alla consegna in comodato d'uso gratuito di un Fiat.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Trasporto gratuito per persone fragili, Progetti del Cuore dona un doblò ad Auser per Castelfranco Emilia

“Trasporto sociale”: il Comune prepara un servizio navetta per i cittadini più fragiliIl Comune di Lecce ha avviato un progetto sperimentale di trasporto sociale dedicato alle persone anziane non autosufficienti e ai cittadini con disabilità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sinnos - primo incontro con il CTM 4 febbraio 2025

Argomenti discussi: Raccolta fondi per il mezzo dei più fragili; Il treno è il mezzo di trasporto terrestre più sicuro: i dati ufficiali sugli incidenti ferroviari in Italia; Il premier canadese al Wef di Davos: siamo nel mezzo di una rottura, non di una transizione; Progetto Noi con voi per fare di più – Consegnato ad Anffas un nuovo mezzo attrezzato.

La sfida dell'acqua in un Mezzogiorno sempre più caldoIl Sud Italia si sta scaldando più velocemente della media europea, e quando il termometro corre l’acqua rallenta. È qui che la crisi climatica diventa quotidiana: rubinetti che devono essere regolati ... huffingtonpost.it

Roma Arte in Nuvola, vista da mezzo metro più in bassoDi norma durante i maxi eventi dell'arte sono abbastanza selettivo, l'unico modo che ho per sopravvivere alla quantità è fissare un parametro di qualità sotto al quale sorvolo con leggerezza. Poco ... huffingtonpost.it

“I veicoli storici per milioni di italiani non sono solo un mezzo di trasporto, ma sono il simbolo di un patrimonio industriale e culturale tutto italiano e come tale vanno assolutamente tutelati" - facebook.com facebook

Incidente treno in Andalusia: qual è il mezzo di trasporto più sicuro x.com