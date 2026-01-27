Sociale | un mezzo donato ad Auser Pisa per il trasporto di soggetti fragili e non autonomi

L’evento ha visto la consegna di un veicolo attrezzato destinato al trasporto di soggetti fragili e non autonomi. Questa iniziativa, promossa dall’associazione con il supporto del Comune di Pisa, mira a migliorare la mobilità e l’autonomia delle persone in difficoltà, offrendo un servizio gratuito e dedicato. La collaborazione con Servizi Mobilità Garantita rappresenta un passo importante nel rafforzare il sostegno alla comunità locale.

Pisa, 27 gennaio 2026 – Nella mattina di venerdì 23 gennaio, nell'atrio di Palazzo Gambacorti, si è svolta l'iniziativa promossa da Auser Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, e realizzata in collaborazione con Servizi Mobilità Garantita, che ha portato alla consegna in comodato d'uso gratuito di un Fiat Doblò appositamente attrezzato per il trasporto di persone fragili e non autonome nella deambulazione. L'iniziativa si inserisce in un progetto di collaborazione tra il mondo del volontariato, il settore privato e le istituzioni pubbliche, con l'obiettivo di rispondere a un bisogno concreto del territorio.

