Il mare d’inverno | i volontari puliscono la spiaggia dai rifiuti

Una giornata a difesa dell’ambiente a livello nazionale e che vede la partecipazione anche della provincia di Latina. Nell’ambito dell’iniziativa “Il mare d’inverno 2026” promessa da Fare Verde in tutto il Paese, i volontari del gruppo locale di Fondi si danno appuntamento - e lo danno anche ai.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il Mare d’Inverno 2026 torna a Fondi: volontari in azione a Capratica per difendere spiaggia e dunaIl Mare d’Inverno 2026 torna a Fondi, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela delle spiagge e delle dune di Capratica.

Colazione e massaggi sulla spiaggia . I bagnini puntano sul Mare d’invernoL'inverno sulla spiaggia può essere un'esperienza unica, tra colazioni all'aperto e massaggi rilassanti con vista sul mare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Torna il Mare d’inverno; Fare Verde: Torna Il Mare d’Inverno 2026, appuntamento il 25 gennaio a Tarquinia; Il Mare d’Inverno 2026, a Tarquinia la pulizia della spiaggia di Spinicci-Pian di Spille; BRINDISI-Il mare d’inverno, al via la pulizia della spiaggia di Sant’Andrea.

Il Mare d’Inverno a Fondi, Fare Verde torna a pulire CapraticaPer il decimo anno consecutivo saremo a Capratica, lato sinistro, in direzione Sperlonga, su uno dei tratti di arenile più importanti della Regione e ... h24notizie.com

Il Mare d’Inverno 2026 a Fondi: Fare Verde a Capratica per prendersi cura di spiaggia e dunaPer il decimo anno consecutivo saremo a Capratica, lato sinistro, in direzione Sperlonga, su uno dei tratti di arenile più importanti della Regione e considerato Sito di Interesse Comunitario e Zona ... latinaquotidiano.it

Il ritorno dell’evento annuale Il Mare d’Inverno: quest’anno dodici diversi appuntamenti in tutta Italia, da Nord a Sud, tra sabato 24 e domenica 25 gennaio. Non solo clean-up delle spiagge, ma anche campagne informative, educative e di sensibilizzazione dei - facebook.com facebook

La magia del mare in inverno ! #mare #seaview #winterseason x.com