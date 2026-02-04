Ascolti TV di martedì 3 febbraio 2026 | trionfa L’Invisibile su Rai1 Affari Tuoi vola in access
La fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, portando Rai1 in testa con un ascolto molto superiore alla concorrenza. La serata si è conclusa con il primato di “L’Invisibile”, mentre “Affari Tuoi” ha fatto il pieno in access prime time. I dati Auditel non lasciano spazio a dubbi: il pubblico ha scelto questa storia, confermando il grande successo della rete pubblica.
Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio La fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro domina il prime time, bene DiMartedì e Le Iene: tutti i dati Auditel della giornata Gli ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026 sono stati vinti nettamente da Rai1 grazie a L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, che ha interessato 4. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Approfondimenti su Matteo Messina Denaro
Ascolti TV lunedì 2 febbraio 2026: La Preside vola su Rai1 27.3%
La serata di lunedì 2 febbraio 2026 si è conclusa con un grande successo per Rai1.
Ascolti tv 3 febbraio 2026: L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, Io sono Farah, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Nella serata di martedì 3 febbraio 2026, la televisione italiana ha visto due grandi sfide tra Rai1 e Canale 5.
Ultime notizie su Matteo Messina Denaro
Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 27 gennaio chi ha vinto tra Morbo K, DiMartedì, Coppa Italia, Bianca Berlinguer; Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L'ultima volta che siamo stati bambini; Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince il testa a testa con Claudio Bisio, Affari Tuoi (senza Martina) staccato da Gerry Scotti; Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L'ultima volta che siamo stati bambini. Sfida De Martino-Scotti.
Ascolti tv martedì 3 febbraio: L'Invisibile inizia benissimo (23.7%), Affari Tuoi (25.7%) supera la Ruota della Fortuna (23.5%)Rai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di martedì 3 febbraio ha mescolato talk show e talent show. Da , scopriamo cosa hanno ... ilgazzettino.it
Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’Invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro e Io sono FarahGli ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro e Canale5 con Io sono Farah ... fanpage.it
Prima puntata e grandi ascolti per Lino Guanciale che conquista il pubblico di rai 1 i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/rai-1-fa-il-bis-linvisibile-e-affari-tuoi-vincono-contro-canale-5 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.