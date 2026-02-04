Ascolti Tv Affari Tuoi sorpassa La Ruota della Fortuna | Rai1 vince l’Access Prime Time

Da tvzap.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano un sorpasso inaspettato.

News Tv, serata ricca di spunti quella di ieri, martedì 3 febbraio 2026, sul fronte degli ascolti televisivi. Se in prima serata Rai1 consolida la leadership con la fiction dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro, il dato più significativo arriva dall’Access Prime Time, dove Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna, firmando il sorpasso nella fascia più strategica della giornata. Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna Prime time: domina Rai1, bene La7 e Italia1. In prima serata su Rai1 L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro conquista 4.016.000 spettatori con il 23,7% di share, risultando nettamente il programma più visto della serata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ascolti tv affari tuoi sorpassa la ruota della fortuna rai1 vince l8217access prime time

© Tvzap.it - Ascolti Tv, Affari Tuoi sorpassa La Ruota della Fortuna: Rai1 vince l’Access Prime Time

