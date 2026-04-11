Ascolti tv venerdì 10 aprile | Dalla strada al palco e il Grande Fratello Vip i dati in aggiornamento

Venerdì 10 aprile 2026 sono stati trasmessi su Rai1 la prima puntata della nuova stagione di

Gli ascolti tv di venerdì 10 aprile 2026. Su Rai1 in onda la prima puntata della nuova stagione di Dalla strada al palco e l’appuntamento con il Grande Fratello su Canale 5: tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Al Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Neanche quando Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo vengono mandate nel monolocale, lontane dal gruppo. L'assenza di due personaggi così ingombranti si sente: c'è chi si dice rilassato come Antonella e Adriana - facebook.com facebook

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