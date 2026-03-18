Ascolti tv 17 marzo 2026 | Le Libere Donne Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 17 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5 con “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip”. Oltre a questi programmi, sono stati trasmessi anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di queste trasmissioni durante la serata.

Ascolti tv di martedì 17 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Le Libere Donne ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 17 marzo 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Le Libere Donne vs Grande Fratello Vip Auditel del 17 marzo 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto? Rai 1: Le Libere Donne, la seconda puntata della serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi con protagonista Lino Guanciale ha coinvolto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 17 marzo 2026: Le Libere Donne, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Articoli correlati Leggi anche: Ascolti tv 10 marzo 2026: Le Libere Donne (17.9%), Taratata (13.4%), Affari Tuoi (23.5%), La Ruota della Fortuna (23.3%) | Dati Auditel Ascolti tv ieri, 17 marzo 2026, dal Grande Fratello Vip in prima serata allo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, martedì 17 marzo 2026, vedono il ritorno in prima serata del Grande Fratello Vip 2026 e nell'Access Prime Time la consueta... Tutto quello che riguarda Libere Donne Temi più discussi: Ascolti tv ieri (10 marzo): vince Lino Guanciale, De Martino ‘riprende’ Gerry Scotti; 'Le libere donne' con Lino Guanciale vince gara ascolti prima serata; Ascolti tv del 10 marzo, Lino Guanciale sfida Paolo Bonolis. E spunta Biggio; Ascolti tv ieri martedì 10 marzo chi ha vinto tra Le libere donne con Lino Guanciale, Taratata e DiMartedì. Ascolti tv martedì 17 marzo: Le libere donne, GF Vip, Spider-ManAscolti tv 17 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv, le libere donne bruciano in partenza il meglio di Taratata: Floris fa più del doppio di Berlinguer e SottileDiMartedì su La7 si conferma il primo talk con 1.600.000 spettatori (10.4%). Nella puntata precedente Giovanni Floris aveva ottenuto 1.672.000 spettatori (10.8%). Farwest su Rai3 scende a 592.000 ... affaritaliani.it BUONGIORNO LINO... BUONGIORNO GRUPPO, SERENO MERCOLEDÌ A TUTTI... L'AVETE VISTA IERI SERA LA 2 PUNTATA DEL CAPOLAVORO "LE LIBERE DONNE"...VI È PIACIUTA - facebook.com facebook “Le libere donne” è una serie di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy realizzata con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lucca e la collaborazione di Toscana Film Commission e della Fondazione Mario Tobino. Intervista integrale bit x.com