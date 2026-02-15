Ascoli Calcio | Rimonta a Sestri Levante 3-1 al Bra e rincorsa alla Serie C ora a due punti dal Ravenna

L’Ascoli Calcio ha ottenuto una vittoria importante a Sestri Levante, dopo aver recuperato dallo svantaggio e battuto il Bra con un risultato di 3-1. La squadra ha dimostrato determinazione, segnando due gol nel secondo tempo e avvicinandosi così alla zona promozione in Serie C, ora a soli due punti dal Ravenna.

Ascoli Calcio, una Rimonta Esaltante a Sestri Levante: 3-1 al Bra e la Serie C si Infuoca. L’Ascoli Calcio ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta, ribaltando il match contro il Bra con un convincente 3-1. La partita, disputata a Sestri Levante, ha visto i bianconeri allungare la loro striscia positiva e consolidare la posizione in classifica, a soli due punti dalla seconda posizione occupata dal Ravenna. Decisive le reti di Chakir, Galuppini e Gori, che hanno infiammato la ripresa. Un Inizio Difficile e la Reazione nel Secondo Tempo. La sfida non è iniziata nel migliore dei modi per gli uomini di mister Tomei.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Ravenna subisce una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Bra, ampliando la distanza dalla vetta della classifica del girone B di Serie C.

Il Gubbio perde 1-0 a Sestri Levante contro il Bra.

