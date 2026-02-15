Ascoli Calcio | Rimonta a Sestri Levante 3-1 al Bra e rincorsa alla Serie C ora a due punti dal Ravenna
L’Ascoli Calcio ha ottenuto una vittoria importante a Sestri Levante, dopo aver recuperato dallo svantaggio e battuto il Bra con un risultato di 3-1. La squadra ha dimostrato determinazione, segnando due gol nel secondo tempo e avvicinandosi così alla zona promozione in Serie C, ora a soli due punti dal Ravenna.
Ascoli Calcio, una Rimonta Esaltante a Sestri Levante: 3-1 al Bra e la Serie C si Infuoca. L’Ascoli Calcio ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta, ribaltando il match contro il Bra con un convincente 3-1. La partita, disputata a Sestri Levante, ha visto i bianconeri allungare la loro striscia positiva e consolidare la posizione in classifica, a soli due punti dalla seconda posizione occupata dal Ravenna. Decisive le reti di Chakir, Galuppini e Gori, che hanno infiammato la ripresa. Un Inizio Difficile e la Reazione nel Secondo Tempo. La sfida non è iniziata nel migliore dei modi per gli uomini di mister Tomei.🔗 Leggi su Ameve.eu
Calcio, Ravenna sconfitto 2-1 dal Bra: vetta della classifica distante sette punti
Il Ravenna subisce una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Bra, ampliando la distanza dalla vetta della classifica del girone B di Serie C.
Gubbio sconfitto nella trasferta di Sestri Levante contro il Bra: 1-0
Il Gubbio perde 1-0 a Sestri Levante contro il Bra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie C: Arezzo, vittoria (con gol da calcio d'angolo) e fuga per la B. Ravenna ko, l'Ascoli si salva; Serie C / Un punto per l’Ascoli, sconfitta la Vis, tonfo Samb; Tabellino partita Atletico Ascoli vs San Marino Calcio; Promozione B: big match per i playoff, due scontri diretti in zona rossa.
Bra-Ascoli 1-3: rimonta bianconera con Chakir, Galuppini e GoriL’Ascoli vince in rimonta, a Sestri Levante contro il Bra. Tre a uno bianconero. I piemontesi mettono paura al Picchio nel primo tempo, con il gol di Sinani al 16’. Nella ripresa, in tre minuti la squ ... veratv.it
Ascoli travolgente a Sestri Levante: rimonta il Bra e cala il tris al SivoriI bianconeri dominano per gioco e occasioni, reagiscono allo svantaggio e chiudono con autorità. Classifica rafforzata prima della trasferta di Pontedera. lanuovariviera.it
Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima partita di campionato Bra-Ascoli, Fainplast sarà il nuovo Main Sponsor dei bianconeri. Il marchio Fainplast, da molti anni al fianco dell’Ascoli Calcio, conferma ancora una volta il pr facebook
` e Ascoli-Torres: da domani nuova apertura dell’ ascolicalcio1898.it/ascoli-calcio-… x.com