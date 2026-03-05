Contrasto allo spaccio | due arresti tra Benevento e Apice

Nella mattinata di oggi, due persone sono state arrestate tra Benevento e Apice durante un'operazione contro lo spaccio di droga. Le forze dell'ordine hanno eseguito controlli e perquisizioni che hanno portato all'arresto dei due individui coinvolti. L'operazione fa parte di un intervento più ampio mirato a contrastare il fenomeno nel territorio.

Nella mattinata odierna, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia competente, coadiuvati da un'unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Sarno, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 17enne e un 24enne, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio. L'operazione, condotta tra i territori di Benevento e Apice, è scaturita al termine di una complessa attività investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Le successive perquisizioni domiciliari...

