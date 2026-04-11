Artemis II NASA rientro sulla Terra | ammaraggio in diretta nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla Luna

Da fanpage.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La missione Artemis II della NASA si è conclusa con un ammaraggio nel Pacifico, ripreso in diretta televisiva. Dopo aver completato il viaggio intorno alla Luna, l'astronave Orion è atterrata in mare, dove gli astronauti sono stati recuperati e portati a bordo di un'unità di supporto. Le immagini del rientro e delle operazioni di sbarco sono state trasmesse in televisione, segnando la fine della missione.

La missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion ammarata nel Pacifico, le immagini della diretta del rientro e delle operazioni di sbarco degli astronauti. Ora aspettiamo solo che gli astronauti escano dalla capsula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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