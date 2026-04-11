Artemis II NASA rientro sulla Terra | ammaraggio in diretta nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla Luna

La missione Artemis II della NASA si è conclusa con un ammaraggio nel Pacifico, ripreso in diretta televisiva. Dopo aver completato il viaggio intorno alla Luna, l'astronave Orion è atterrata in mare, dove gli astronauti sono stati recuperati e portati a bordo di un'unità di supporto. Le immagini del rientro e delle operazioni di sbarco sono state trasmesse in televisione, segnando la fine della missione.

La missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion ammarata nel Pacifico, le immagini della diretta del rientro e delle operazioni di sbarco degli astronauti. Ora aspettiamo solo che gli astronauti escano dalla capsula. 🔗 Leggi su Fanpage.it Artemis II, l’equipaggio di Orion in viaggio verso la Terra: la traiettoria corretta dalla Nasa e l’ammaraggio nel PacificoLa navetta Orion è ormai in viaggio verso la Terra e la missione Artemis II entra nella sua fase più delicata, quella del rientro atmosferico e... Leggi anche: Artemis II pronta al rientro sulla Terra, condizioni estreme prima dell?ammaraggio previsto nel Pacifico Temi più discussi: Il rientro di Artemis II e gli 8 minuti di fuoco; Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra. Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ammaraggio in diretta nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla LunaLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion ammarata nel Pacifico, le immagini della diretta del rientro e delle operazioni di sbarco ... fanpage.it Lo splashdown di Artemis II si avvicina, dove e quando seguire lo storico rientro sulla Terra della missioneDopo il viaggio attorno alla Luna, la capsula Orion si prepara all'ammaraggio: ecco gli orari e i canali della diretta in Italia, per non perdersi l'evento ... wired.it La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che la porterà ad ammarare nell'oceano Pacifico alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h - facebook.com facebook Spazio: Artemis II torna dalla luna, rinviato lancio di Isar Aerospace x.com