Artemis II rientro riuscito | così gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo il viaggio intorno alla Luna

Gli astronauti della missione Artemis II sono tornati sulla Terra dopo aver completato il loro viaggio intorno alla Luna. La NASA ha confermato il rientro riuscito e l'atterraggio avvenuto senza problemi. La missione, iniziata con il lancio di una navicella nello spazio, si è conclusa con il rientro nell’atmosfera terrestre, portando a termine le operazioni previste. La NASA ha comunicato ufficialmente l’esito positivo della missione.