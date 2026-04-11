Artemis II rientro riuscito | così gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo il viaggio intorno alla Luna
Gli astronauti della missione Artemis II sono tornati sulla Terra dopo aver completato il loro viaggio intorno alla Luna. La NASA ha confermato il rientro riuscito e l'atterraggio avvenuto senza problemi. La missione, iniziata con il lancio di una navicella nello spazio, si è conclusa con il rientro nell’atmosfera terrestre, portando a termine le operazioni previste. La NASA ha comunicato ufficialmente l’esito positivo della missione.
(Adnkronos) – Artemis II è rientrata con successo sulla Terra: la missione della Nasa ha riportato a casa i quattro astronauti dopo lo storico viaggio attorno alla Luna, che ha segnato il ritorno dell’uomo nello spazio profondo dopo oltre mezzo secoloe aperto la strada alle future esplorazioni lunari. A bordo c’erano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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Temi più discussi: Lancio Artemis II riuscito: l'equipaggio è in viaggio verso la Luna; Artemis II, rientro riuscito: velocità estreme e ammaraggio perfetto nel Pacifico; Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra; Rientro riuscito per Artemis: viaggio storico oltre la Luna.
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Rientro riuscito per Artemis: viaggio storico oltre la LunaDopo l’ammaraggio le correnti hanno impedito il recupero della navicella: l'equipaggio è stato trasferito prima sui gommoni e poi sugli elicotteri ... gds.it
La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook
Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l'ammaraggio nel Pacifico e gli applausi - Il video x.com