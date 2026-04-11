Artemis II rientro riuscito | così gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo il viaggio intorno alla Luna

Da periodicodaily.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli astronauti della missione Artemis II sono tornati sulla Terra dopo aver completato il loro viaggio intorno alla Luna. La NASA ha confermato il rientro riuscito e l'atterraggio avvenuto senza problemi. La missione, iniziata con il lancio di una navicella nello spazio, si è conclusa con il rientro nell’atmosfera terrestre, portando a termine le operazioni previste. La NASA ha comunicato ufficialmente l’esito positivo della missione.

(Adnkronos) – Artemis II è rientrata con successo sulla Terra: la missione della Nasa ha riportato a casa i quattro astronauti dopo lo storico viaggio attorno alla Luna, che ha segnato il ritorno dell’uomo nello spazio profondo dopo oltre mezzo secoloe aperto la strada alle future esplorazioni lunari. A bordo c’erano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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