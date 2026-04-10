L'equipaggio di Artemis II si sta avvicinando al momento del rientro sulla Terra, dopo aver lasciato il pianeta il 2 aprile e aver completato un viaggio attorno alla Luna. Prima dell'ammaraggio previsto nel Pacifico, i membri della missione affrontano condizioni estreme, con il modulo spaziale che si avvicina alla fase finale della sua operazione. La fase di rientro rappresenta un passaggio critico per la sicurezza dell'equipaggio e il successo della missione.

Il momento decisivo è arrivato. Dopo aver lasciato la Terra il 2 aprile e aver compiuto un viaggio storico attorno alla Luna, l’equipaggio di Artemis II si prepara alla fase più delicata dell’intera missione: il rientro nell’atmosfera terrestre. A bordo della capsula Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen dovranno affrontare condizioni estreme prima dell’ammaraggio previsto nel Pacifico, al largo della California. La missione di rientro Durante la missione, gli astronauti hanno raggiunto una distanza record di oltre 406 mila chilometri dalla Terra, superando il primato stabilito dall’Apollo 13, e hanno osservato il nostro pianeta sorgere dietro la Luna, un evento che non si verificava da decenni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Artemis II pronta al rientro sulla Terra, condizioni estreme prima dell?ammaraggio previsto nel Pacifico

Artemis II, ritorno sulla Terra: conto alla rovescia per l’ammaraggio previsto stanotteCAPE CANAVERAL (FLORIDA) – Tutto pronto per il ritorno sulla Terra della missione Artemis II, previsto questa notte, tra il 10 e l’11 aprile 2026.

Artemis II, l’equipaggio di Orion in viaggio verso la Terra: la traiettoria corretta dalla Nasa e l’ammaraggio nel PacificoLa navetta Orion è ormai in viaggio verso la Terra e la missione Artemis II entra nella sua fase più delicata, quella del rientro atmosferico e...

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C'è un problema allo scudo termico di Artemis II, ma non sembra preoccupare la NASALa capsula Orion di Artemis II rientra stanotte dopo aver orbitato la Luna. NASA monitora rischi sullo scudo termico, evento in diretta. tech.everyeye.it

La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che la porterà ad ammarare nell'oceano Pacifico alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h - facebook.com facebook

Spazio: Artemis II torna dalla luna, rinviato lancio di Isar Aerospace x.com