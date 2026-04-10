La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra dopo la missione Artemis II. La traiettoria stabilita dalla Nasa è stata confermata e il rientro atmosferico è programmato per le prossime ore. L’ammaraggio nel Pacifico è previsto intorno alle due del mattino, segnando la conclusione della missione e il ritorno dell’equipaggio a bordo.

La navetta Orion è ormai in viaggio verso la Terra e la missione Artemis II entra nella sua fase più delicata, quella del rientro atmosferico e dell’ammaraggio nel Pacifico, previsto intorno alle 2.07 italiane dell’11 aprile. Dopo aver completato un viaggio storico che ha riportato un equipaggio umano nell’orbita lunare a 56 anni di distanza dall’ultima volta, i quattro astronauti si preparano ad affrontare gli ultimi, cruciali minuti della missione. A bordo della capsula, il comandante Reid Wiseman, insieme a Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, ha già portato a termine le principali attività operative e scientifiche. La missione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Artemis II, l’equipaggio di Orion in viaggio verso la Terra: la traiettoria corretta dalla Nasa e l’ammaraggio nel Pacifico

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Non siamo i soli ad averlo notato vero #Artemis x.com