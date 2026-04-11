Artemis II | missione compiuta Il ritorno sulla Terra l’ammaraggio nel Pacifico e gli applausi – Il video

Dopo aver raggiunto la Luna, i quattro astronauti della missione Artemis II sono tornati sulla Terra. La navicella Orion ha effettuato l’ammaraggio nel Pacifico, vicino a San Diego in California, durante la notte. Il rientro si è concluso con l’arrivo degli astronauti in un’area di recupero e con gli applausi del team presente. È il primo passo di un progetto spaziale che prosegue con ulteriori tappe previste nel programma.

I quattro astronauti della missione Artemis II arrivata sulla Luna sono tornati sulla Terra. L’ammaraggio della navicella Orion è avvenuto stanotte nel Pacifico, al largo di San Diego in California. Lo splashdown si è compiuto alle 2.07 e 47 secondi del mattino di sabato 11 aprile (ora italiana). Questa era forse una delle fasi più delicate del viaggio, che ha messo alla prova lo scudo termico della struttura, con l’attrito dell’atmosfera terrestre che ha riscaldato la capsula fino a 2700 gradi. Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen stanno in ottime condizioni. Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy!? The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. 🔗 Leggi su Open.online

Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ammaraggio in diretta nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla LunaLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion ammarata nel Pacifico, le immagini della diretta del rientro e delle operazioni di...

Leggi anche: Artemis II pronta al rientro sulla Terra, condizioni estreme prima dell?ammaraggio previsto nel Pacifico

Temi più discussi: La capsula Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis II; Artemis II, missione compiuta: l’uomo torna ad abbracciare la Luna; Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono tornati sulla Terra; Artemis 2, missione compiuta sulla luna: mai così lontani dalla terra e passaggio sul lato nascosto.

Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono sulla Terra. Trump: SpettacolareLeggi su Sky TG24 l'articolo Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono sulla Terra. Trump: 'Spettacolare' ... tg24.sky.it

La navetta Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis IISono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato nuovamente un equipaggio nell'orbita della Luna e alla distanza maggiore dalla Terra mai raggiunta da ... ansa.it

La fine di Artemis II è un nuovo inizio x.com

Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook