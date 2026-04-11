Gli astronauti della missione Artemis II sono tornati a terra alle 20:07 ET del 10 aprile, dopo aver trascorso 10 giorni in orbita intorno alla Luna. L’ammaraggio è avvenuto con successo e il recupero è stato trasmesso in diretta, con un video che ha mostrato l’operazione spettacolare. I quattro membri dell’equipaggio sono stati accolti a bordo di un'unità di recupero nel mare, segnando la conclusione della prima missione con equipaggio del programma Artemis.

«Benvenuti a casa Reid, Victor, Christina e Jeremy! Gli astronauti di Artemis II sono ammarati alle 20:07 ET (0007 UTC 11 aprile), ponendo fine alla loro storica missione di 10 giorni intorno alla Luna». Con queste parole postate su X la Nasa ha dato l’annuncio del rientro sulla terra degli astronauti, postando insieme il video del momento esatto dell’ammaraggio della capsula Orion. Ammaraggio perfetto per Artemis II. L’ammaraggio nell’Oceano Pacifico è avvenuto poco dopo le due di notte ora italiana, l’ingresso nell’atmosfera è stato a 39mila km orari. Victor Glove, Christina Kock, Jeremy Hansen e il comandante Reid Wiseman, apparsi sorridenti ed esultanti al loro arrivo, sono stati recuperati da una nave della marina militare, la USS John P. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Artemis II, missione compiuta: ammaraggio perfetto e il recupero spettacolare (video)

Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l’ammaraggio nel Pacifico e gli applausi – Il videoI quattro astronauti della missione Artemis II arrivata sulla Luna sono tornati sulla Terra.

Artemis II, compiuta la missione sulla Luna. Ammaraggio nel Pacifico per la navicella OrionLa missione Artemis II si è conclusa con successo quando questa notte, alle 02:07 ora italiana, la navicella Orion ha ammarato nelle placide acque...

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Si è conclusa la missione di #Artemis II, la capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della California. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook

Sani e salvi sulla Terra. Si è chiusa la missione Artemis. x.com