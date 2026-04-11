Artemis II gli astronauti rientrati sulla Terra | ammaraggio nel Pacifico

Nella notte, i quattro astronauti coinvolti nella missione Artemis II sono tornati sulla Terra con un ammaraggio nel Pacifico. La capsula Orion, contenente i membri dell’equipaggio, ha toccato l’acqua con un atterraggio che si è svolto senza incidenti. La missione, durata quasi dieci giorni, ha coinvolto tre astronauti statunitensi e uno canadese, che hanno completato il viaggio di andata e ritorno alla Luna.

I quattro astronauti, tre americani e uno canadese, impegnati nella missione Artemis II sono rientrati nella notte con un ammaraggio spettacolare della capsula Orion con il paracadute nell’Oceano Pacifico, concludendo così un viaggio di quasi 10 giorni sulla Luna e ritorno. L’equipaggio è stato il primo a visitare la Luna dai tempi del programma Apollo della Nasa, più di mezzo secolo fa. Artemis II ha stabilito un record di distanza per i viaggi spaziali durante il sorvolo lunare, superando l’Apollo 13 del 1970. Viaggiando sul lato nascosto della Luna, gli astronauti hanno catturato panorami mai visti prima dall’occhio umano, oltre a un’eclissi solare totale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Artemis II, gli astronauti rientrati sulla Terra: ammaraggio nel Pacifico Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogrammaLa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Leggi anche: Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogramma. «E' stata una missione perfetta» RAW: Artemis II astronauts pulled from Orion capsule after splashdown Temi più discussi: Artemis II, verso la Luna con Leonardo; Cosa mangiano, come dormono e come si lavano i 4 astronauti di Artemis II della NASA; Il futuro dopo Artemis II, come l’Italia sta lavorando alla casa degli astronauti sulla Luna; Artemis II, raggiunto record di massima distanza dalla Terra. Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono sulla TerraGli astronauti statunitensi Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, e il loro compagno di equipaggio canadese Jeremy Hansen, sono ammarati all’ora esatta prevista al largo della California, dopo ... tg.la7.it Artemis II, rientro riuscito: gli astronauti tornano dalla Luna dopo una missione storicaA bordo c’erano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen: un equipaggio destinato a entrare nei libri di storia. Non solo per la distanza record raggiunta — oltre 400mila chilometri ... adnkronos.com La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l'ammaraggio nel Pacifico e gli applausi - Il video x.com