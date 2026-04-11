Gli astronauti di Artemis II sono tornati sulla Terra, dopo aver completato la loro missione nello spazio. La capsula Orion ha effettuato un ammaraggio nel Pacifico, al largo delle coste californiane, a sud-ovest di San Diego. La fase di rientro si è conclusa con successo, anche se si è verificato un imprevisto durante l'ammaraggio. La NASA ha dichiarato che l'intera operazione è stata considerata perfetta.

Missione compiuta. La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così il viaggio di Artemis II che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. Ora la capsula dovrà essere agganciata dalle imbarcazioni che ha guideranno alla nave dove gli astronauti saranno aiutati a uscire dalla capsula e sottoposti ai controlli medici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogramma. «E' stata una missione perfetta»

Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogrammaLa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico.

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