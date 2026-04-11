Artemis II ammaraggio riuscito | Orion rientra dopo il sorvolo della Luna

Dopo dieci giorni di missione, la capsula Orion è rientrata con successo sulla Terra, effettuando un ammaraggio nel Pacifico. La missione Artemis II, che ha incluso il sorvolo della Luna, si è conclusa senza problemi. La capsula ha completato il suo viaggio di andata e ritorno, tornando in sicurezza dopo aver attraversato lo spazio e aver passato vicino al satellite naturale.

Si chiude con successo la missione Artemis II: la capsula Orion è rientrata sulla Terra con ammaraggio nel Pacifico dopo dieci giorni di volo e il sorvolo della Luna. L’equipaggio, recuperato al largo della California, è in buone condizioni. Per la Nasa si apre ora la fase decisiva del programma lunare. Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto Publicus per Népszava tra il 7 e il 9 aprile e su un campione di 1.004 persone, otto ungheresi su dieci hanno sentito dire che, in base alle informazioni rese pubbliche poche settimane fa dall’investigatore di polizia Bence Szabó, l’Ufficio per la protezione della Costituzione avrebbe tentato di distruggere il partito Tisza del candidato Péter Magyar utilizzando mezzi dei servizi segreti.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Artemis II, ammaraggio riuscito: Orion rientra dopo il sorvolo della Luna Artemis II, compiuta la missione sulla Luna. Ammaraggio nel Pacifico per la navicella OrionLa missione Artemis II si è conclusa con successo quando questa notte, alle 02:07 ora italiana, la navicella Orion ha ammarato nelle placide acque... Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico. NASA Chief Jared Isaacman Responds to Artemis II's Successful Splashdown