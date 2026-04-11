La capsula Artemis 2 è rientrata dall'orbita lunare e ha ammarrato nell'oceano Pacifico, vicino alle coste della California, nel pomeriggio di oggi. La NASA ha dichiarato che la missione si può considerare conclusa con successo, senza problemi rilevati durante il rientro. La capsula è stata recuperata e trasportata su una nave appositamente dedicata. Si tratta del primo volo con equipaggio che ha orbitato intorno alla Luna dopo decenni.

Roma, 11 aprile 2026 – La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che a 56 anni dal volo dell' Apollo 8 ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. La capsula è poi stata agganciata dalle imbarcazioni che ha guideranno alla nave dove gli astronauti sono stati aiutati a uscire dalla capsula e sottoposti ai controlli medici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artemis 2 è rientrata dal viaggio intorno alla Luna, La Nasa: “Missione perfetta”

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