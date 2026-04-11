La capsula Orion è stata recuperata nell'oceano Pacifico al largo delle coste della California, a sud-ovest di San Diego. La missione Artemis II si è conclusa con successo e il modulo è stato riportato a terra dopo aver completato le operazioni di rientro. I resti del veicolo sono stati tratti in salvo da un team di soccorso che si trovava a bordo di una nave appositamente dedicata.

La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. Ora la capsula dovrà essere agganciata dalle imbarcazioni che ha guideranno alla nave dove gli astronauti saranno aiutati a uscire dalla capsula e sottoposti ai controlli medici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La capsula Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis II

Artemis II, la capsula Orion pronta a entrare nell'atmosferaLa capsula Orion della missione Artemis II è pronta a entrare nell'atmosfera terrestre.

Spazio, Artemis II: la capsula Orion si dirige verso la LunaGli astronauti della missione Artemis II della NASA hanno acceso i motori e si sono diretti verso la Luna, a oltre 50 anni dal programma Apollo.

Temi più discussi: Perché il guasto al bagno della capsula Orion, ora risolto, poteva diventare un serio problema (e sapete che era già successo?); Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis II, il giorno del passaggio ravvicinato alla Luna; Terra vede Integrity.

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La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che la porterà ad ammarare nell'oceano Pacifico alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h x.com

Durante il loro sorvolo sul lato nascosto della Luna, gli astronauti di Artemis II a bordo della capsula Orion hanno visto sei bagliori emergere dalla superficie del satellite. Stavano assistendo a un evento inatteso: a generare i brevi lampi di luce era stato l’impatt - facebook.com facebook