La capsula Orion è ammarata missione compiuta per Artemis II

Da lanazione.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La capsula Orion è stata recuperata nell'oceano Pacifico al largo delle coste della California, a sud-ovest di San Diego. La missione Artemis II si è conclusa con successo e il modulo è stato riportato a terra dopo aver completato le operazioni di rientro. I resti del veicolo sono stati tratti in salvo da un team di soccorso che si trovava a bordo di una nave appositamente dedicata.

La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. Ora la capsula dovrà essere agganciata dalle imbarcazioni che ha guideranno alla nave dove gli astronauti saranno aiutati a uscire dalla capsula e sottoposti ai controlli medici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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