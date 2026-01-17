La prima di Carrick è da sogno! Il suo Manchester stende il City 2-0 E ora l' Arsenal può scappare
Il debutto di Carrick come allenatore del Manchester United si rivela positivo, con una vittoria per 2-0 contro il City. La prestazione dei Red Devils rappresenta una delle migliori della stagione, offrendo segnali di rinascita. Con questa vittoria, l'Arsenal potrebbe approfittarne, mantenendo il vantaggio in classifica. La sfida tra le grandi del campionato si riaccende, evidenziando il momento di cambiamento in casa United.
Il nuovo tecnico porta la scossa, i Red Devils giocano la miglior partita della stagione conquistando il derby. Se i Gunners, in campo alle 18.30, superano il Nottingham Forest possono allungare +9 sulla squadra di Guardiola L’Arsenal può prendersi la Premier. Il Manchester United conquista il derby col City con un devastante 2-0 con cui inaugura il regno di Michael Carrick, offrendo ai Gunners, ospiti del Nottingham Forest alle 18.30, la chance di scappare a +9 sulla squadra di Guardiola. Il derby di Manchester è stato il primo atto di un sabato di Premier che comprende altre 6 partite: nei match delle 16 riflettori puntati su Chelsea e Liverpool. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ESCLUSIVA #Zirkzee, non dovrebbe essere convocato per la partita di domani contro il #ManchesterCity. #Carrick potrebbe escludere l’olandese che ha chiesto di essere ceduto quanto prima. x.com
L'attaccante olandese ha saltato la prima seduta di allenamento diretta da Carrick, alimentando le voci su una possibile partenza - facebook.com facebook
