Un giovane coinvolto in attività criminali è stato nuovamente arrestato durante un'operazione di polizia. In un video diffuso, si vede il soggetto puntare una pistola contro un edificio e successivamente sembra esercitarsi con armi da guerra. Durante l'intervento, sono state trovate armi da fuoco e minacce rivolte a persone presenti nell’area.

Zaccaria Mouhib punta una pistola contro il palazzo di fronte. Poi si cambia scena, e sembra allenarsi a sparare con un'arma da guerra. Nelle immagini fornite dai militari, il rapper e il suo entourage sembrano a loro agio con le armi che usavano anche a scopo intimidatorio “per ronde punitive nei confronti di soggetti ritenuti concorrenti nelle attività criminali del territorio”. In un tempo che sembra aver trasformato l’idea di comunità in una parola logora, parlare di bene comune è quasi un atto di. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby Gang arrestato di nuovo. Pistole, fucili da guerra e minacce: "Non puoi rubare a casa del ladro". Il video dell'operazione

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