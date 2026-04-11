Armi a Brescia | la provincia ai raggi X

Negli ultimi tre mesi, i carabinieri hanno intensificato le operazioni nella provincia di Brescia, portando a sequestri di armi, denunce e revoche di licenze. Durante questo periodo, sono stati eseguiti controlli su un totale di sette complessivamente. Le attività si sono concentrate sulla verifica della conformità alle norme e sulla prevenzione di eventuali illeciti legati al possesso e alla vendita di armi.

Sequestri, denunce e licenze revocate. Nel corso dell’ultimo trimestre, i carabinieri hanno effettuato complessivamente controlli su 7.514 possessori per un totale di 27.776 pezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Armi a Brescia: la provincia ai raggi X Leggi anche: Armi a Brescia: la provicnia ai raggi X La Provincia ai raggi-X. Gli amministratori promuovono il lavoro di palazzo DucaleCon Palazzo Ducale si lavora bene: lo pensa il 73% di sindaci, assessori e consiglieri comunali del territorio che valutano positivamente il rapporto... Temi più discussi: Ricercato in Europa per uso illegale di armi. Era latitante a Brescia; Carabina sulla cyclette: no al porto d’armi per un cittadino di Marmirolo; Fra i francobolli italiani… anche una fabbrica d’armi; Lo strano caso dei dodicenni che possono entrare gratis alla fiera delle armi. Armi a Brescia: sequestri, denunce e licenze revocateNel corso dell’ultimo trimestre, i carabinieri hanno effettuato complessivamente controlli su 7.514 possessori per un totale di 27.776 pezzi ... ilgiorno.it Armi, la stretta dei Carabinieri: 80 denunciati, 60 revocheOttanta persone denunciate e 118 armi da fuoco sequestrate, insieme a 12 armi bianche e 3.729 munizioni: è il dato più rilevante dell’ultima attività dei C ... elivebrescia.tv I carabinieri hanno verificato la corretta custodia di 27mila armi nell’ultimo trimestre. Gli illeciti hanno riguardato principalmente carenze di sicurezza - facebook.com facebook In duecento a Labàs per la serata del collettivo ucraino: “Sosteniamo la resistenza, ma senza armi” x.com