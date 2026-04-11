Armi a Brescia | la provicnia ai raggi X

Negli ultimi tre mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel settore delle armi nella provincia di Brescia. Durante questo periodo sono stati effettuati sequestri, denunce e revoche di licenze. Complessivamente, i carabinieri hanno condotto circa settecento controlli, focalizzandosi su esercizi commerciali, possessori di armi e pratiche di licenza. I dati illustrano un’attività costante volta a verificare la conformità alle normative in materia.

Sequestri, denunce e licenze revocate. Nel corso dell’ultimo trimestre, i carabinieri hanno effettuato complessivamente controlli su 7.514 possessori per un totale di 27.776 pezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Armi a Brescia: la provicnia ai raggi X Il raffreddore ai raggi X: come attacca il rinovirus e quali armi per combatterloIl primo vero campo di battaglia del raffreddore non sono né bronchi né i polmoni, come si potrebbe immaginare, ma il naso. Suzuka ai raggi x: in curva 16 la staccata più duraTerzo round stagionale per la Formula 1 prima della sosta di oltre un mese, a causa della cancellazione dei due GP previsti ad aprile. Temi più discussi: Ricercato in Europa per uso illegale di armi. Era latitante a Brescia; Carabina sulla cyclette: no al porto d’armi per un cittadino di Marmirolo; Fra i francobolli italiani… anche una fabbrica d’armi; Lo strano caso dei dodicenni che possono entrare gratis alla fiera delle armi. Armi, la stretta dei Carabinieri: 80 denunciati, 60 revocheOttanta persone denunciate e 118 armi da fuoco sequestrate, insieme a 12 armi bianche e 3.729 munizioni: è il dato più rilevante dell’ultima attività dei C ... elivebrescia.tv Controlli sulle armi: 430 sequestri e ritiri e 80 persone denunciateI carabinieri hanno verificato la corretta custodia di 27mila armi nell’ultimo trimestre. Gli illeciti hanno riguardato principalmente carenze di sicurezza ... giornaledibrescia.it I carabinieri hanno verificato la corretta custodia di 27mila armi nell’ultimo trimestre. Gli illeciti hanno riguardato principalmente carenze di sicurezza - facebook.com facebook Controlli sulle armi: 430 sequestri e ritiri e 80 persone denunciate x.com