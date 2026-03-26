A Suzuka si corre il terzo appuntamento stagionale di Formula 1, prima della pausa di oltre un mese dovuta alla cancellazione dei due Gran Premi programmati ad aprile. La pista giapponese si distingue per le sue curve tecniche e per la curva 16, nota per essere la più impegnativa in termini di frenata. La gara si svolge in un contesto di grande attesa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Terzo round stagionale per la Formula 1 prima della sosta di oltre un mese, a causa della cancellazione dei due GP previsti ad aprile. In Cina, Kimi Antonelli è diventato il 5° pilota italiano a vincere in F1 con i freni Brembo. L’attenzione è però ora puntata sulla 40tesima edizione del GP del Giappone: 4 sono andate in scena al Fuji e le restanti 35, incluse le ultime 15, a Suzuka. Ad essi si aggiungono 2 edizioni del GP Pacifico disputati sulla pista di Aida, nella prefettura di Okayama, nel 1994 e 1995. Dalle simulazioni effettuate, la curva più dura del Suzuka Circuit per l’impianto frenante è la 16, perché i piloti di Formula 1 si trovano a decelerare da 283 kmh a 104 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuka ai raggi x: in curva 16 la staccata più dura

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