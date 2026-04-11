Argentario Day | i volontari scendono in campo per il territorio

Sabato 18 aprile, a partire dalle nove del mattino, la collina dell’Argentario sarà teatro di un’ampia operazione di manutenzione promossa da volontari locali. L’iniziativa coinvolgerà numerose persone che si dedicheranno a interventi di cura e ripristino del territorio. L’obiettivo è migliorare le condizioni ambientali dell’area, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il paesaggio naturale dell’Argentario.

Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 9, la collina dell’Argentario diventerà il cuore pulsante di una massiccia operazione di manutenzione collettiva. La quindicesima edizione dell’Argentario Day vedrà residenti e volontari riuniti per prendersi cura del territorio e dei beni comuni, trasformando le diverse frazioni in un grande cantiere diffuso di partecipazione sociale. L’iniziativa, che nasce dalla sinergia tra l’ufficio comunale Beni Comuni e la Circoscrizione, prevede un piano di interventi capillare che abbraccia l’intera area collinare, partendo da Montevaccino fino a raggiungere San Donà. Per garantire il corretto svolgimento delle attività, è stata predisposta una registrazione preventiva dei partecipanti tramite un modulo online. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentario Day: i volontari scendono in campo per il territorio Leggi anche: Il tempo favorisce i nerazzurri. E i fantallenatori scendono in campo Referendum, i Giovani di Forza Italia scendono in campo per il SìHanno scelto il giorno di San Valentino per spiegare (bene) le ragioni del Sì al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo «per lanciare un... Si parla di: COMUNE DI TRENTO * L'ARGENTARIO DAY TORNA PER LA 15ª EDIZIONE, FESTA DEL BENE COMUNE DOVE I CITTADINI-VOLONTARI SI PRENDONO CURA DELLA COLLINA; Trento, Argentario Day 2026: torna la giornata dedicata alla cura del territorio e dei beni comuni. Argentario Day, oltre 200 persone hanno ripulito il territorioL'argentario day, oltre 200 volontari impegnati sulla collina est di Trento: è dal 2010 che gli abitanti di tale zona curano il territorio, dalla pulizia della piazza, alla tinteggiatura delle pareti ... rainews.it