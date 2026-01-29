il tempo favorisce i nerazzurri e i fantallenatori scendono in campo

Il calciomercato di questa settimana si infiamma ancora di più. La trattativa tra il Pisa e Tramoni si protrae, lasciando i tifosi in attesa di notizie definitive. Mentre il tempo avanza, sembra che i nerazzurri abbiano più chance di portare a termine l’affare. I fantallenatori osservano con attenzione, aspettando di capire se il trasferimento si concretizzerà nelle prossime ore.

Ogni giorno che passa depone a favore del Pisa. Parliamo dell’affaire Tramoni, ovviamente. Si prolunga ancora di un giorno la telenovela di questa ultima settimana di calciomercato. Il gong che decreterà la chiusura del calciomercato è previsto lunedì. Di fatto, restano solamente cinque giorni a disposizione per i trasferimenti. E altre ventiquattro ore sono passate senza novità sostanziale sull’asse Pisa-Palermo per quanto riguarda il classe 2000. Come noto, la società rosanero ha presentato nei giorni scorsi un’offerta da circa sei milioni di euro, che asseconderebbe così le richieste della dirigenza nerazzurre, mentre al giocatore un contratto con una cifra di stipendio offerta molto più alta rispetto a quello percepito attualmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

