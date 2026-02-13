Referendum i Giovani di Forza Italia scendono in campo per il Sì

I Giovani di Forza Italia hanno scelto il giorno di San Valentino per sostenere il Sì al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, spiegando le ragioni della loro posizione in una manifestazione davanti al Parlamento, con cartelli e discorsi che sottolineano il loro impegno per la riforma.

Hanno scelto il giorno di San Valentino per spiegare (bene) le ragioni del Sì al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo «per lanciare un messaggio politico chiaro: il nostro amore per la libertà. Questo Referendum è una battaglia di civiltà e di responsabilità». Ne è convinto il segretario milanese dei Giovani di Forza Italia Vincenzo Piazza (nella foto) che ha promosso domani presso il Cam Garibaldi (in corso Garibaldi 27) a partire dalle ore 10 una nuova puntata della serie di incontri «Let'S Talk» tutta incentrata sul tema della giustizia. Introducono Piazza e la vice Giada Martucci, al panel su «Referendum: diritto o politica?» interverranno l'ex deputata Pd Paola Concia, l'ex consigliere Fi Pietro Tatarella e l'assessore regionale Fi Gianluca Comazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tajani esprime apertura riguardo a un possibile coinvolgimento di Marina e Pier Silvio Berlusconi nella politica, sottolineando che finora hanno declinato questa possibilità.

Questa mattina a Arezzo, Forza Italia ha presentato un calendario di incontri e iniziative per sostenere il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

