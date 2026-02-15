Giornata mondiale contro il cancro infantile Cinzia volontaria che assiste i bambini in cura | Anche il silenzio può essere una carezza

Cinzia, volontaria che aiuta i bambini malati di cancro, ha spiegato che anche il silenzio può regalare conforto ai piccoli in ospedale. La giornata mondiale contro il cancro infantile mette in luce la sofferenza di molte famiglie che, ogni anno, si spostano a Roma per le terapie dei figli. Per questi genitori, muoversi tra le strade della città rappresenta un'ulteriore difficoltà da affrontare nel percorso di cura.

Il Lazio è la prima regione italiana per cure oncologiche pediatriche, il 20,3% delle dimissioni ospedaliere di pazienti pediatrici con diagnosi di tumore avviene in questa regione. Arrivano non solo i residenti ma anche bambini provenienti da altre regioni, soprattutto del Centro-Sud e dall'estero. Per molte famiglie affrontare la diagnosi dei propri figli significa anche doversi allontanare da casa, trovare alloggi momentanei altrove, lontano dagli affetti, dalle persone care. È in questo spazio che interviene Peter Pan ODV offrendo accoglienza nelle proprie case e un servizio di navetta da e per i luoghi di cura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Oggi Milano ospita l’evento della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile 2026, dove si raccolgono fondi e sensibilizzazione per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici, che colpiscono oltre 50 tipi diversi di malattie rare.

