Fermato in strada | giovane pusher arrestato con 80 grammi di cocaina

Durante un normale servizio di controllo nel comune di Roccasecca dei Volsci, i carabinieri della stazione di Priverno hanno fermato un giovane che, mostrato un comportamento sospetto alla vista della pattuglia. La perquisizione successiva ha portato al rinvenimento di circa 80 grammi di cocaina, consentendo l'arresto dell’individuo per detenzione di sostanze stupefacenti.

L'atteggiamento del 27enne alla vista della pattuglia ha insospettito i militari dell'Arma. In casa scoperto materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi E' stato fermato mentre era piedi per le strade del comune di Roccasecca dei Volsci, perché il suo atteggiamento, alla vista della pattuglia, ha insospettito i carabinieri della stazione di Priverno, impegnati in quel momento in un servizio di controllo del territorio. Un 27enne, già noto alle forze di polizia, è stato dunque perquisito e l'accertamento ha permesso di scoprire 80 grammi di cocaina. La droga era suddivisa in due diverse involucri e il giovane aveva con sé anche 2,5 grammi di marijuana e la somma in contanti di 500 euro, considerata provento dell'attività di spaccio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Pusher 43enne arrestato dai carabinieri, sequestrati 80 grammi di cocaina e 4mila euro in contantiI carabinieri di Ottaviano hanno arrestato un 43enne sospettato di spaccio di droga durante un’operazione che ha portato al sequestro di 80 grammi di cocaina e 4.

Gli chiedono i documenti ma reagisce violentemente: arrestato pusher con 20 grammi di cocaina in autoUn controllo di routine si trasforma in un episodio di violenza a Cornaredo, dove un pusher arrestato aveva 20 grammi di cocaina in auto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fermato per strada con la droga: giovane arrestato, sequestrati hashish e contanti; Sorpreso a spacciare hashish per strada: arrestato un ventenne; In un guanto di lattice 20 dosi di sostanza stupefacenti, ragazzo arrestato lungo la strada statale 80; FERMATO PER STRADA CON 81 DOSI DI COCAINA: DOMICILIARI PER IL 21ENNE ARRESTATO AD APRILIA.

Foggia si ferma per onorare il giovane Simone RauceaA pochi giorni dall'incidente mortale in cui ha perso la vita Simone Raucea, la città di Foggia, l'università e diverse associazioni saranno in strada per ricordarlo. Studente, volontario, donatore di ... rainews.it

Fermato in strada con una pistola e 50 grammi di coca: nei guai 19enneAttimi di tensione l'altro ieri, a Mariconda, nel quartiere della città di Scafati, quando i carabinieri hanno fermato un 19enne in possesso di una pistola di piccolo calibro e circa ... ilmattino.it

L’uomo è stato fermato ad un controllo lungo la Strada Statale 18 mentre procedeva con andatura incerta. Insospettiti, i Carabinieri hanno affiancato il veicolo facebook

Il video della concitata scena a Minneapolis: un uomo fermato e ucciso in strada x.com