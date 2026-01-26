Un uomo di 27 anni, residente a Roccasecca, è stato arrestato dai carabinieri di Priverno mentre svolgeva attività di spaccio di cocaina in strada. L’intervento è avvenuto nel territorio di Roccasecca, in provincia di Frosinone, con il fermo durante l’attesa di clienti. L’operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Un giovane di 27 anni, residente a Roccasecca, in provincia di Frosinone, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Priverno, situata nella provincia di Latina, mentre attendeva clienti per spacciare cocaina in strada. La sua cattura è avvenuta a seguito di un comportamento sospetto: il ragazzo, infatti, mostrava un atteggiamento nervoso mentre si trovava nella piazza e nelle vie circostanti. Operazione dei Carabinieri. Grazie a questo comportamento, i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo e, durante la perquisizione, hanno trovato addosso al giovane 80 grammi di cocaina, 2,5 grammi di marijuana e 500 euro in contanti, somme di denaro la cui provenienza non è stata in grado di giustificare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Frosinone: spaccia cocaina in strada a Roccasecca, arrestato 27enne

