Salomon New Shapers Run | il 21 febbraio corsa di 10 km a Milano
La corsa di 10 km si svolgerà il 21 febbraio nel centro di Milano. La gara non competitiva mira a coinvolgere 10mila persone, che correranno tra le vie della città durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento vuole rendere più viva l’atmosfera olimpica e invitare tutti a partecipare, anche chi non è atleta.
Milano, 1 feb. (askanews) – La Salomon New Shapers Run 2026 si corre il 21 febbraio a Milano (Milano): una 10 km non competitiva che punta a portare 10mila persone sulle strade del centro durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento nasce con il supporto del Comune di Milano e di Fondazione Milano Cortina 2026. Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha dichiarato: “Questa corsa racconta molto bene che cosa intendiamo quando parliamo di Giochi come esperienza urbana e collettiva: la Salomon New Shapers Run porta lo spirito olimpico letteralmente in strada, rendendo la città uno spazio aperto di incontro e condivisione.🔗 Leggi su Ildenaro.it
La Salomon New Shapers Milano 2026 è una corsa urbana non competitiva di 10 chilometri, organizzata per coinvolgere la comunità nell’atmosfera delle Olimpiadi.
È stata ufficialmente annunciata la data della Salomon New Sahpers Run 2026, che si terrà il 21 febbraio durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.
