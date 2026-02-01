Salomon New Shapers Run | il 21 febbraio corsa di 10 km a Milano

La corsa di 10 km si svolgerà il 21 febbraio nel centro di Milano. La gara non competitiva mira a coinvolgere 10mila persone, che correranno tra le vie della città durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento vuole rendere più viva l’atmosfera olimpica e invitare tutti a partecipare, anche chi non è atleta.

Milano, 1 feb. (askanews) – La Salomon New Shapers Run 2026 si corre il 21 febbraio a Milano (Milano): una 10 km non competitiva che punta a portare 10mila persone sulle strade del centro durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento nasce con il supporto del Comune di Milano e di Fondazione Milano Cortina 2026. Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha dichiarato: “Questa corsa racconta molto bene che cosa intendiamo quando parliamo di Giochi come esperienza urbana e collettiva: la Salomon New Shapers Run porta lo spirito olimpico letteralmente in strada, rendendo la città uno spazio aperto di incontro e condivisione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Salomon New Shapers Milano 2026 è una corsa urbana non competitiva di 10 chilometri, organizzata per coinvolgere la comunità nell’atmosfera delle Olimpiadi.

È stata ufficialmente annunciata la data della Salomon New Sahpers Run 2026, che si terrà il 21 febbraio durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Salomon New Shapers Run 2026: svelati il percorso ufficiale e le iniziative legate alla corsaUna corsa senza precedenti nel cuore di Milano durante i Giochi Olimpici Invernali, che diventa occasione concreta di inclusione e spirito di comunità ... tuttosport.com

Salomon New Shapers Run: il 21 febbraio corsa di 10 km a MilanoMilano, 1 feb. (askanews) – La Salomon New Shapers Run 2026 si corre il 21 febbraio a Milano (Milano): una 10 km non competitiva che punta a portare 10mila persone sulle strade del centro durante i Gi ... askanews.it

CORRERE. . La Salomon New Shapers Run del 21 febbraio 2026 a Milano non sarà solo una semplice corsa tra i luoghi più belli della città meneghina, ma un’esperienza condivisa dove ogni runner contribuirà a costruire più sostenibilità, inclusione e sicurez - facebook.com facebook

A Milano 10mila runner alla Salomon New Shapers Run nel segno dei Giochi. Il 21 febbraio la corsa passerà vicino al il braciere olimpico #ANSA x.com