Apre 24 ore prima del maxi cantiere Aca il Centro operativo comunale | un supporto alla cittadinanza

Da domenica 12 aprile a martedì 14 aprile, il Centro operativo comunale sarà aperto dalle 7 alle 21, offrendo assistenza ai cittadini durante i lavori di Aca. L’apertura si verifica 24 ore prima dell’inizio del maxi cantiere, che comporterà la sospensione dell’erogazione idrica in gran parte della città. Il servizio si rivolge in particolare alle categorie fragili, per garantire supporto nelle giornate di interruzione.

Da domenica 12 aprile a martedì 14, dalle 7 alle 21, sarà aperto il Coc (Centro operativo comunale) per rispondere alle esigenze della cittadinanza, e in particolare delle categorie fragili, nei giorni in cui non ci sarà acqua in buona parte della città, per consentire i lavori Aca.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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