iPhone 18 Pro prezzi bloccati ma niente Dynamic Island ridotta | la strategia di Apple

Apple ha annunciato che i prezzi dell’iPhone 18 Pro rimarranno invariati rispetto alle versioni precedenti, ma senza includere la funzione Dynamic Island, che sarà ridotta rispetto alle aspettative iniziali. Questa decisione riguarda la strategia di mercato dell’azienda e si riflette nelle caratteristiche tecniche del nuovo modello. Il dispositivo mantiene un design sottile e leggero, come nelle precedenti versioni.

Quando si parla di iPhone, la tendenza degli ultimi anni è stata chiara: dispositivi sempre più sottili, sempre più leggeri, sempre più affilati nel design. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla supply chain, Apple starebbe per invertire la rotta con iPhone 18 Pro Max. Il nuovo flagship dovrebbe infatti misurare 8,8 millimetri di spessore contro gli 8,75 millimetri dell’attuale iPhone 17 Pro Max. Una differenza minima sulla carta, quasi impercettibile, ma che racconta una scelta precisa: sacrificare qualche frazione di millimetro per guadagnare qualcosa di molto più prezioso nell’uso quotidiano. Dietro questo incremento di spessore si nasconde infatti una priorità chiara: più autonomia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

